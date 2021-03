Élection à la CAF : le milliardaire Patrice Motsepe sort du silence et expose sa stratégie

À seulement deux semaines de l’élection pour la présidence de la confédération, l’homme d’affaires sud-africain a dévoilé un programme ambitieux : faire du football africain une entreprise prospère.

« Que viens-je faire dans le football ? », se demande à voix haute Patrice Motsepe. À la tribune du centre de conférence de Sandton à Johannesbourg, le 25 février l’homme d’affaires formule la question que tout le monde se pose depuis l’annonce surprise de sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), le 9 novembre 2020. « Quand on m’a demandé à plusieurs reprises de me présenter, je ne peux pas vous dire ce que j’ai répondu car il y a des enfants dans la salle », élude Patrice Motsepe. Après avoir contrôlé son langage, le milliardaire confie : « J’ai répondu non, certainement pas, j’ai assez de challenges dans ma vie. »

Entre son refus initial et sa candidature, nul ne sait pourquoi il a changé d’avis. Devant les journalistes, l’entrepreneur de 59 ans continue à dire qu’il a suffisamment de travail, qu’il préfère par-dessus tout se consacrer à sa Fondation, que le football lui a fait perdre plus d’argent qu’à n’importe qui sur le continent et qu’il existe des gens très compétents pour diriger les instances africaines du football. Reste un début d’explication : « J’aime le football. C’est un amour stupide, irresponsable. »

Candidat du rassemblement