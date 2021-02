Afrique du Sud : comment sauver une économie en « état de catastrophe » ?

Durement touchée par le Covid-19, l’Afrique du Sud compte un tiers de sa population au chômage. Pretoria pourra-t-elle redresser l’économie ?

Son économie frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, l’Afrique du Sud, déjà fragilisée par plusieurs années de croissance faible, doit présenter ce 24 février un plan pour relever le pays.

Habituellement, le ministre des Finances sud-africain, Tito Mboweni, vient présenter les orientations budgétaires du pays au Parlement, accompagné d’un plant d’aloe vera, capable de survivre en pleine sécheresse…

Une dette publique anticipée à 80% du PIB en 2021

Cette vertu sera sans nul doute bien utile cette année, dans un contexte où désormais un nombre record de Sud-Africains sont au chômage, 7,2 millions soit 32,5 % de la population, et les prévisions tablent sur une dette publique qui devrait atteindre 80% du PIB cette année.

Pays africain officiellement le plus touché par le Covid-19, l’Afrique du Sud a rapidement déclaré « l’état de catastrophe » après l’arrivée du virus en mars 2020 sur le continent. Et le gouvernement a mis en place l’un des confinements les plus stricts au monde.

Mais en tentant de se protéger de l’épidémie, le pays s’est également fermé aux touristes et aux capitaux étrangers.

Des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants

En Afrique, où l’arrêt brutal de l’économie mondiale lié à la crise du Covid-19 a frappé de plein fouet les revenus des pays émergents, les économistes des Nations unies annonçaient en 2020 une chute des investissements directs étrangers (IDE) de 25 % à 40 %. Un retrait significatif pour l’Afrique du Sud, qui tire 8 % de son PIB des exportations de minerais et de métaux

L’équilibre entre soutien aux plus pauvres et relance de la croissance

Dans la matinée du 24 février, plusieurs manifestations contre le chômage étaient en cours dans le pays, à l’appel des syndicats. Au Cap, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui marchaient vers le Parlement.

À l’hôpital de Soweto, une centaine de personnes en chemise rouge ont dansé et entonné des chants de lutte contre l’apartheid, en solidarité avec le personnel médical sous-payé et épuisé par la crise sanitaire.

Sur le plan social, « la pauvreté est en hausse, et les inégalités s’accroissent », a déploré mi-février le président Cyril Ramaphosa, dans son discours annuel à la nation.

Comme tous ceux qui ont marché sur cette terre avant nous, nous nous relèverons

« Il n’y a pas d’argent et nous devons trouver un équilibre entre le soutien aux plus pauvres et le soutien de la croissance », explique à l’AFP Daniel Meyer, qui enseigne le commerce à l’Université de Johannesburg.

Le secteur privé et l’industrie pour recréer des emplois

Attendu, le chef de l’État est toutefois resté vague quant aux moyens de redresser l’économie. « Comme tous ceux qui ont marché sur cette terre avant nous, nous nous relèverons », a-t-il simplement assuré, choisissant pour sa part la comparaison avec le fynbos, une autre plante locale, symbole de résilience pour sa capacité à se régénérer après avoir brûlé.

Tout juste a-t-il expliqué compter sur le secteur privé et l’industrie pour recréer des emplois, s’appuyant sur un récent investissement de plus de 823 millions d’euros de Ford, pour moderniser ses usines dans le pays.

Alors que le successeur de Jacob Zuma ne voit pas le bout de sa croisade contre la corruption d’État, le Fonds monétaire international (FMI) annonçait une contraction de -8 % en 2020 de l’économie de la deuxième puissance industrielle d’Afrique, et une croissance modeste (+3 %) en 2021.