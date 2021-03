Ce que Félix Tshisekedi veut faire à la tête de l’Union africaine

Sécurité, pandémie et économie… Président en exercice de l’UA pour un an, le chef de l’État congolais a fixé sa « vision » et sa « stratégie » pour l’année à venir. Un programme ambitieux dans un contexte difficile.

Félix Tshisekedi a pris la présidence de l’Union africaine (UA) dans un contexte pour le moins inhabituel. Pandémie oblige, il a en effet été le seul chef d’État à faire le déplacement jusqu’à Addis-Abeba, le 6 février, pour un sommet en visioconférence. C’est donc dans une salle presque vide, seul face à une caméra, que le président congolais a affirmé vouloir se mettre au service d’une « Afrique des peuples » et a exprimé à ses pairs sa volonté « de faire sortir [l’]organisation, avec [leur] concours à tous, des salles de conférences, des disques durs de [leurs] ordinateurs et des dossiers bien ficelés de [leurs] secrétariats ».

Pandémie et insécurité

Un programme qui peut sembler ambitieux tant les chantiers auxquels il est confronté sont nombreux et complexes.