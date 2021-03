Disponible en kiosques et dans le réseau des librairies, le nouveau numéro de « La Revue » vient de paraître.

La Revue est redevenue un bimestriel. Son nouveau numéro sort donc dès ce 26 février dans les kiosques, et, nouveauté, dans les librairies en France, en Belgique et en Suisse.

« Click & collect »

N’hésitez pas à la demander à votre libraire qui la commandera en cas de rupture de stock. Vous la réceptionnerez très vite en « click & collect », un système tendance et efficace dans ce réseau qui a su conserver toute son attractivité en 2020 malgré la crise sanitaire.

Qui est vraiment la discrète dame de fer Ursula von der Leyen ?

Avec en couverture de ce n°92 de La Revue, une femme puissante, puisqu’elle est présidente de la Commission européenne. Qui est vraiment la discrète dame de fer, Ursula von der Leyen, qui gère notamment le dossier particulièrement sensible des vaccins pour l’EU ?

Très critiquée pour son action, elle assume cependant sa politique et les décisions prises, et donne rendez-vous dans quelques mois à ses détracteurs, persuadée que l’Europe a fait les bons choix. Ne ratez pas le long portrait de cette femme mère de sept enfants, au parcours étonnant et qui est très proche d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron.

Nouveau responsable artistique

Pour ce numéro 92, La Revue continue d’enrichir son contenu et sa maquette avec la patte d’un nouveau responsable artistique, Thomas Paris. Plus que jamais, la devise du titre est de proposer un regard aussi inédit qu’exclusif autour de « l’intelligence du monde », avec la collaboration de grandes signatures. Le logo est repassé sur fond rouge pour mieux faire ressortir cette promesse de lecture « d’un monde tel que vous ne l’avez jamais lu ». Et vu. La maquette peaufinée de ce n°92 donne encore plus d’importance à la richesse du visuel.

La Revue, c’est aussi un livre condensé que la rédaction sélectionne pour ses fidèles lecteurs et abonnés à chaque numéro. Nous vous proposons, pour ce n°92, de vous plonger dans l’ouvrage passionnant et exaltant de Ben Macintyre qui a pour titre Agent Sonya. Dans les années 1930 et 1940, l’un des meilleurs et des plus audacieux agents des services de renseignement soviétiques était une femme, née dans une famille de la bourgeoisie juive allemande et communiste fervente : Ursula Kuczynski, alias l’agent Sonya. N’en dévoilons pas davantage…

Tous les quinze jours, La Revue propose désormais également une nouvelle newsletter gratuite. Pour s’y abonner : contact@larevue.info

Il est toujours intéressant de relire certaines prédictions, visions, ou phrases-chocs

Elle vous permet de vous plonger dans l’actualité internationale, mais aussi de redécouvrir de grands sujets publiés par le passé. Il est toujours intéressant, dans ce monde où tout va de plus en plus vite et dans lequel tout a tendance à se compliquer, de relire certaines prédictions, visions, ou phrases-chocs…

Au sommaire également

• France-Algérie : ce passé qui ne passe pas

Rédigé à la demande d’Emmanuel Macron, le rapport de Benjamin Stora sur la réconciliation mémorielle autour de la colonisation de la guerre d’Algérie vise à faciliter une réconciliation des mémoires. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres… Par Renaud de Rochebrume.

• OMC : « Ngozi » à la rescousse

Élue à la tête de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, ancienne ministre nigériane des Finances, ex-directrice générale pendant vingt-cinq ans de la Banque mondiale, hérite d’une institution en piteux état. Elle devient la première femme et la première dirigeante originaire d’Afrique à accéder à la tête de l’institution pour laquelle elle a une grande ambition.

• Sénégal : que sont les Wade devenus ?

Me Abdoulaye Wade, 94 ans déclarés, ancien président partage ses journées entre sport, lecture et écriture. Son fils, Karim, exilé au Qatar, tente à distance de garder la haute main sur le parti, le PDS.

• Environnement : un bateau dans un océan de plastique

C’est le nouveau défi du célèbre navigateur Yvan Bourgnon. Conçu pour « avaler » la pollution des mers, le Manta, ce trimaran ultrarévolutionnaire devrait trier les déchets récoltés et les transformer en grande partie en énergie, directement à bord ! Il devrait effectuer sa première mission en 2023. Yvan Bourgnon espère construire plusieurs bateaux de ce type et les commercialiser dans le monde entier.