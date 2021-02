Algérie : état de santé, législatives, Hirak… ce que Tebboune a confié à ses visiteurs

De retour d’Allemagne après une opération au pied, le président algériens a reçu des membres de l’opposition pour expliciter ses priorités et son agenda politique. JA livre le détail des conversations.

Rentré le 12 février après un mois d’hospitalisation en Allemagne, Abdelmadjid Tebboune s’est aussitôt remis au travail. En recevant deux jours de suite – les 13 et 14 février – six responsables de partis d’opposition au siège de la présidence, le chef de l’État affiche sa volonté de reprendre les choses en main et de fixer l’agenda politique pour la deuxième année de son mandat, au moment où les Algériens commémorent le deuxième anniversaire du Hirak, qui a mis un terme à vingt ans de règne de son prédécesseur.

Sa maladie, sa longue convalescence, son état de santé, ses priorités pour les dix prochains mois, les prochains rendez-vous électoraux, son appréciation de l’action de son gouvernement, le Hirak, la gestion de la pandémie de Covid-19… autant de thèmes abordés par Tebboune devant ses visiteurs.

Tebboune revient de loin

Atteint par le Covid-19 en octobre 2020, le président algérien a d’abord été hospitalisé à l’hôpital militaire de Ain Naâdja d’Alger pendant une semaine, avant d’être évacué en urgence le 28 octobre dans une clinique de renom à Cologne, dans un état très préoccupant. « Il était vraiment en danger avant son évacuation en Allemagne », juge l’un des visiteurs du président. Âgé de 75 ans, gros fumeur, le président présente au moment de son transfert des complications nécessitant des soins lourds. Son état de santé donne alors lieu à mille et une rumeurs.

Son hospitalisation ainsi que sa convalescence qui auront duré plusieurs semaines contribuent à alimenter les spéculations sur son aptitude à assumer ses fonctions. Son retour au pays le 28 décembre ne contribue pas pour autant à rassurer les Algériens et à faire taire les rumeurs dans la mesure où, dès le 10 janvier, Tebboune repart en Allemagne pour subir une opération au niveau du pied droit, affecté par une thrombose. Les médecins allemands ont fait des prouesses, admet le président devant ses visiteurs.