Côte d’Ivoire : la stratégie de Jacques Anouma pour prendre la tête de la CAF

Ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma est l’un des candidats à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), dont l’élection aura lieu le 12 mars à Rabat.

En Côte d’Ivoire, l’annonce de sa candidature à la présidence de la CAF a surpris. À 69 ans, Jacques Anouma, qui a dirigé la FIF de 2002 à 2011, présidé l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) avant de devenir membre du Comité exécutif de la CAF et de la FIFA, s’est lancé dans un dernier combat, sans doute pas le plus facile. « Ce sont des présidents de fédérations, des amis, qui m’ont suggéré de me présenter par rapport à la situation de la CAF, assure-t-il. J’ai pris le temps de la réflexion. Je n’ai pas dit oui tout de suite. »

Salif Bictogo, le président du Stella Club d’Adjamé, est convaincu qu’Anouma a le meilleur profil pour présider une institution secouée par des crises à répétition. « De tous les candidats, c’est le plus expérimenté, il connaît très bien les instances, les besoins du football africain », veut-il croire.

Intense lobbying