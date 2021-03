Ngozi Okonjo-Iweala : princesse Igbo, déterminée, surdiplômée… Qui est la patronne de l’OMC ?

À son CV impressionnant et à sa puissance de travail peu commune, la Dame de fer nigériane devra ajouter patience et art du compromis pour réformer en profondeur une institution clé en perte de vitesse. Elle entre en fonction le 1er mars 2021.

À Abuja comme à Genève, où elle a été élue le 15 février directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), vous ne verrez jamais Ngozi Iweala-Okonjo qu’en coiffe et boubou traditionnels, histoire de signifier qu’elle est nigériane et fière de l’être. Partout, on l’appelle « Ngozi ». Au Nigeria, ses ennemis ajoutent, en langue yorouba, « Wahala », ou « la femme à problèmes ».

Cette dame de 66 ans au caractère bien trempé rejoint au Panthéon de la mondialisation deux autres femmes puissantes, la Bulgare Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire internationale (FMI), et la Française Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui a précédé Mme Georgieva à la tête du FMI.