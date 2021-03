Le marocain Ozone à l’affût des opportunités post-pandémie [1/3]

Fort de ses 60 contrats nationaux, le gestionnaire marocain des déchets grignote les parts de marché des groupes européens au sud du continent. Il est l’un des trois pionniers africains de l’environnement sélectionnés par Jeune Afrique

En à peine treize ans d’existence, le groupe marocain Ozone s’est imposé comme une valeur sûre du secteur hautement concurrentiel de la gestion des déchets. L’entreprise fondée et dirigée par Aziz El Badraoui génère, grâce à plus de 60 contrats dans le royaume et à une présence dans quatre autres pays africains, un chiffre d’affaires d’environ 800 millions de dirhams (73,5 millions d’euros).

Le leader marocain par rapport au nombre de villes couvertes s’est vite retrouvé en première ligne dès le début de la crise sanitaire liée au Covid.