Présidentielle au Bénin : Patrice Talon, Alassane Soumanou, Corentin Kohoué… La surprenante affiche de campagne

La Commission électorale a dévoilé la liste – encore provisoire – des candidats pour la présidentielle du 11 avril prochain. Face à Patrice Talon, les candidatures d’Alassane Soumanou et de Corentin Kohoué ont été validées. Reckya Madougou et Joël Aïvo ont en revanche été recalés.

On connaît désormais l’affiche – très probable – du premier tour de la présidentielle du 11 avril prochain. Et elle sera pour le moins réduite. Alors que pas moins de 20 candidats avaient déposé leur dossier devant la Commission électorale nationale autonome (Cena), seulement trois « duos » ont en effet été retenus.

Outre la candidature de Patrice Talon, dont la colistière pour le poste de vice-présidente est Mariam Chabi Talata, la Cena a validé les candidatures d’Alassane Soumanou et de Paul Hounkpè, des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ainsi que celle de Corentin Kohoué et Irenée Agossa, des dissidents du parti Les Démocrates. Cette liste, encore provisoire, doit être validée par la Cour constitutionnelle, qui examinera les éventuels recours et publiera la liste définitive le 22 février prochain.

La validation de la candidature du « ticket » présenté par Patrice Talon, qui a laissé planer pendant plusieurs mois un faux suspens quant à son intention de briguer un second mandat avant de finalement se dévoiler, le 15 janvier dernier, faisait peu de doute. Outre l’instauration d’un poste de vice-président, les récentes réformes constitutionnelles obligent en effet les candidats à la présidentielle à obtenir le parrainage d’au moins 10 % des députés et maires du pays.