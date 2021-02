Algérie : Tebboune, Bouteflika, Boumédiène… La longue tradition des soins à l’étranger

Le long séjour en Allemagne de Abdelmadjid Tebboune, de retour en Algérie ce 12 février, n’a finalement rien d’exceptionnel. Tous ses prédécesseurs ont un jour ou l’autre confié leur santé à des hôpitaux étrangers.

Au total, il sera resté 96 jours en Allemagne, pour traiter les séquelles de sa contamination au Covid-19 et subir une opération au pied. Abdelmadjid Tebboune a établi un record présidentiel en matière de séjour dans un établissement hospitalier européen. Même si leurs hospitalisations à l’étranger ont été de plus courte durée, tous ses prédécesseurs ont un jour ou l’autre confié leur santé, voire leurs vies, à des cliniques françaises, russes, belges, espagnoles ou suisses.

Les hôpitaux et les cliniques d’Europe n’ont plus de secret pour les dirigeants algériens, qui préfèrent y soigner petites et grandes pathologies plutôt que de faire confiance aux hôpitaux et aux médecins algériens. L’hospitalisation ainsi que la longue convalescence du président Abdelmadjid Tebboune dans une clinique de renom à Cologne après sa contamination au Covid-19 relance le débat autour des défaillances du système de santé en Algérie, du choix des responsables civils et militaires de se faire soigner dans des établissements hospitaliers étrangers et les privilèges dont ils bénéficient de la part des organismes de l’État.

Pourquoi les hauts responsables algériens se tournent-ils vers des médecins étrangers ? Qui prend en charge les coûts de leurs soins et autres prestations post-hospitalisation ? Pourquoi les Algériens ont-ils le sentiment qu’il existe deux catégories en matière d’accès aux soins, le premier pour les nantis et le second pour le citoyen lambda ?