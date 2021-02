[Série] Maroc-Algérie : Jeune Afrique pris entre deux feux (4/4)

« Maroc-Algérie : demain, la guerre ? » (4/4). La question du Sahara n’empoisonne pas seulement les relations entre le Maroc et l’Algérie. Jeune Afrique, toujours interdit de diffusion en Algérie, est aussi une victime collatérale des tensions entre les deux pays.

« La création d’un climat passionnel, les insultes, non seulement entre dirigeants mais surtout entre les masses, encore sensibles au particularisme et au nationalisme, creusent un fossé qu’il sera difficile de combler. » Cette prédiction, formulée en 1964, émane du plus « marocain » des dirigeants algériens, feu Mohamed Boudiaf. Plus d’un demi-siècle plus tard, elle continue hélas de se vérifier chaque jour. Le conflit qu’entretiennent depuis des décennies les frères ennemis du Maghreb est connu de tous et s’exporte un peu partout, de la mal nommée Union du Maghreb arabe, dont les réunions ne se tiennent même plus, à l’Union africaine, théâtre naturel des passes d’armes entre Alger et Rabat, qui n’a réintégré l’institution qu’en 2017 après trente-trois ans d’absence.