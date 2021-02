Candidature de Denis Sassou Nguesso – Pierre Moussa : « Le Congo a besoin d’un timonier »

À la veille de l’ouverture de la campagne électorale, le secrétaire général du parti au pouvoir revient sur les objectifs de son mandat à la tête de la formation et sur le soutien inconditionnel que celle-ci compte apporter à son candidat, le président Denis Sassou Nguesso.

Secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT) depuis décembre 2019, Pierre Moussa, 79 ans, reçoit dans les locaux flambant neufs du nouveau siège de la formation, qui doit être inauguré « courant 2021 ». Après avoir été ministre d’État de son pays puis président de la Commission de la Cemac (de 2012 à 2017), ce fidèle du président Denis Sassou Nguesso (DSN) a rempilé pour se mettre au service de son parti, afin de préparer la présidentielle du 21 mars prochain, pour laquelle il vient d’être nommé directeur de campagne de DSN.

Jeune Afrique : Nouveau secrétaire général, nouveau siège, peut-on aussi parler de nouveau PCT ?

Pierre Moussa : Le cinquième congrès ordinaire tenu en décembre 2019 a émis un certain nombre d’orientations que le parti va tenter de mettre en œuvre durant les cinq années de mon mandat. Ces recommandations visent non pas à créer un nouveau PCT, mais à renforcer son action et son implantation nationale. Par exemple, le secrétariat permanent, qui comprenait douze membres, en compte désormais quinze, à la tête des départements, dont certains sont thématiques et chargés d’évaluer les politiques publiques de l’État dans des secteurs tels que le développement durable, l’éducation, les affaires sociales, la justice et la défense.

La situation au sein du PCT est-elle plus apaisée qu’elle ne l’était avant le scrutin de 2016 ?