Green Congo : des guides verts hors des sentiers battus (3/3)

Malgré ses parcs nationaux, son littoral, ses aires protégées, sa forêt tropicale, sa flore et sa faune sauvage exceptionnelle, le pays est encore néophyte en matière d’écotourisme. Mais ces dernières années, quelques trentenaires se sont lancés dans l’aventure… Portraits.

Kiki Lawanda – Photo-voyageur

Kiki Lawanda Photography

La semaine, Christian Mpea, 33 ans, occupe sagement les fonctions d’ingénieur-environnement chez Total, à Pointe-Noire. Le reste du temps, il prend son 4×4, son appareil photo, et devient Kiki Lawanda (« Héritage » en langue mbeti). Et c’est bien de cela qu’il s’agit, puisque, depuis quatre ans, il sillonne le pays en combinant ses deux passions, la photographie et le voyage, pour en découvrir les trésors et tenter de les partager avec ceux qui voudront bien l’accompagner.

Après des études en droit et en sciences politiques en France, il a d’abord été lui-même touriste dans son pays, où il est rentré en 2013, avant de lancer sa société, Lawanda Tours, en 2020. Six mois et une trentaine d’excursions plus tard, sa nouvelle offre de circuits, dévoilée début février, était très attendue, tant par ceux qui le connaissent que par ceux à qui le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ont donné envie de découvrir ce fascinant et inattendu Congo.