Tunisie : les premières doses de vaccins contre le Covid-19 attendues mi-février

Les premières doses de vaccins contre le Covid-19 sont attendues dans le courant de ce mois, en Tunisie. Ces acheminements se feront progressivement en plusieurs livraisons encadrées par Covax.

La Tunisie compte le deuxième plus haut taux de mortalité du continent due au Covid-19 (rapportée à sa population), selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les vaccins, censés offrir à long terme une immunité collective (s’ils sont inoculés à au moins 60 % des Tunisiens), y sont attendus avec d’autant plus d’impatience que les inquiétudes du corps médical sont vives.

C’est le dispositif Covax qui devrait livrer les premières doses au pays. « Il devrait permettre de vacciner 20 % de la population d’ici fin juillet », espère Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et président depuis le début de l’année du comité de pilotage de la vaccination anti-Covid.

Mais ces livraisons seront échelonnées et la visibilité manque encore sur les délais et même les types de vaccins qui seront déployés via ce dispositif. Les envois devraient évoluer en fonction des