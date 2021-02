Présidentielle au Bénin : sur qui Patrice Talon s’appuie-t-il pour s’assurer un second mandat ?

Candidat à la présidentielle du 11 avril, le chef de l’État béninois mène sa campagne épaulé par ses fidèles et piliers du Palais de la Marina. La plupart l’accompagne au moins depuis le début de son premier mandat.

De par les réformes politiques qu’il a menées à marche forcée au cours des deux dernières années de son mandat, Patrice Talon est parvenu à réduire son opposition à peau de chagrin et à s’assurer le soutien de nombreux ténors de la classe politique. S’il avait fait campagne en 2016 en promettant de ne faire qu’un seul et unique mandat, il a finalement décidé d’en briguer un second, jugeant qu’il avait encore besoin de temps pour achever ses réformes.

En vue de la campagne présidentielle qui s’ouvre – l’enregistrement de déclaration des candidatures s’est officiellement terminé le 4 février, le chef de l’État béninois s’appuie sur ses alliés de la première heure, dont certains sont devenus des intimes. Voici les soutiens indéfectibles de Patrice Talon.