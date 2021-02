Qui veut défier Patrice Talon ? Reckya Madougou, Joël Aïvo, Alassane Soumanou… Le bal des prétendants à Cotonou

Reckya Madougou, Joël Aïvo, Alassane Djimba Soumanou ou encore Ganiou Soglo… Pas moins de vingt dossiers de candidature à la présidentielle ont été déposés devant la commission électorale. Signe que, face à Patrice Talon, il n’y a pas d’union de l’opposition.

L’opposition béninoise a le sens du drame et des coups de théâtre. Les heures qui ont précédé la clôture du délai légal de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 11 avril prochain devant la Commission électorale nationale autonome (Cena) en ont apporté une nouvelle preuve éclatante.

Les candidats à la magistrature suprême avaient jusqu’à ce jeudi 4 février, à minuit, pour déposer leurs dossiers. À l’issue d’une folle semaine, alors que la poussière est enfin retombée, on y voit enfin – un peu – plus clair sur le positionnement des différentes composantes de l’opposition béninoise à l’orée de cette campagne électorale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, face à Patrice Talon qui brigue un second mandat et s’est choisi Mariam Chabi Talata Zimé Yerima comme colistière, elle est profondément divisée.

Reckya Madougou (pour la présidence) et Patrick Djivo (pour la vice-présidence) formeront le « ticket » présenté par Les Démocrates, le parti fondé à l’initiative de l’ancien président Thomas Boni Yayi après qu’il a claqué la porte des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Le Front pour la restauration de la démocratie, auquel appartiennent pourtant Les Démocrates, présente de son côté un autre duo : le constitutionnaliste Joël Aïvo pour la présidence et l’ancien ambassadeur Moïse Tchando Kerekou pour la vice-présidence.

Quant aux FCBE, elles avaient dès le début de la semaine déposé les candidatures d’Alassane Djimba Soumanou, ancien ministre de Boni Yayi, et de Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti.

Première surprise