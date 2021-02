Bolloré : à la rencontre de Folashade Akanni-Shelle, première Africaine patronne de BTL au Nigeria

Fonceuse, efficace et ambitieuse… Les qualificatifs flatteurs abondent pour décrire la nouvelle directrice de la filiale de transports et logistique du géant français à Lagos.

Bolloré aura attendu la fin de janvier 2021 pour officialiser sa nomination. À 41 ans, Folashade Akanni-Shelle est, depuis octobre 2020, la première femme à la tête de la filiale nigériane de Bolloré Transports and Logistics (BTL). Elle retrouve du même coup son pays d’origine qui, elle le sait, l’attend au tournant.

Elle a une autorité naturelle qui impose le respect

Alors qu’en Tanzanie, sa précédente affectation, Folashade manageait 300 personnes, à Lagos ce sont plus de 600 collaborateurs qui sont sous sa responsabilité. Elle doit aussi assurer la couverture d’un territoire de 925 000 km² en s’appuyant sur les agences du groupe à Badagry, Agbara et Abuja, ainsi que sur les 26 entrepôts qui jalonnent le pays.

Marché énorme et récession historique

Avec plus de 200 millions d’habitants, le Nigeria est un marché énorme pour le groupe, qui s’y est spécialisé au fil des ans dans le transport des produits de grande consommation, la téléphonie et le oil and gas. Folashade arrive par ailleurs en pleine crise de Covid, qui touche de plein fouet l’économie nigériane : le FMI s’attend à une récession de -4,3 % pour 2020 et à une reprise très lente au cours de 2021.

Mais Folashade aime les défis. « Mon objectif est de faire de BTL la première clearing agency (agence de compensation) au Nigeria. Et on va le faire différemment de nos concurrents : sans compromis ni par rapport à la politique du groupe, ni sur notre niveau de conformité », annonce-t-elle.