Centrafrique : face aux rebelles qui veulent asphyxier Bangui, Touadéra privilégie la force

Les rebelles de la CPC, dont François Bozizé est accusé d’être le principal chef, bloquent la route reliant Bangui au Cameroun. Un axe vital pour les populations, mais aussi pour Faustin-Archange Touadéra, qui cherche à éviter l’asphyxie de la capitale.

Une file de camions qui s’étend à perte de vue. Depuis plus de deux mois, dans la ville frontalière de Garoua-Boulaï, au Cameroun, ils attendent de pouvoir passer en Centrafrique. Assis sur une petite chaise en rotin qu’il a installée à l’ombre de son camion, Ibrahim, un routier camerounais, prend son mal en patience. Tandis qu’il trempe ses lèvres dans son verre de thé brûlant, les effluves émanant de son chargement ne laissent que peu de doute sur l’état de décomposition avancée de sa cargaison d’ail et d’oignon.

« Cela fait six semaines que je suis là à attendre sans savoir quand je pourrais enfin reprendre la route, lâche-t-il plein d’amertume. Je transporte des denrées périssables qui ne tiendront plus longtemps désormais. Nous sommes doublement pénalisés : en plus du temps que l’on perd ici, notre cargaison va être détruite. Qui va me rembourser ? ». Un peu plus loin, un autre chauffeur rallume le moteur de son camion frigorifique. À l’arrière, une cargaison de poulets congelés. « Il faut très régulièrement faire tourner le camion, pour maintenir le congélateur à la bonne température et ne pas briser la chaîne du froid, explique le camionneur. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, ça coûte cher en carburant ».