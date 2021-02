Présidentielle au Niger : les dessous du ralliement de Seini Oumarou et Albadé Abouba à Mohamed Bazoum

Seini Oumarou et Albadé Abouba ont annoncé, le 3 février, leur ralliement à Mohamed Bazoum pour le second tour de la présidentielle, qui aura lieu le 21 février. « Jeune Afrique » dévoile les coulisses des tractations.

Leur décision ne faisait plus guère de doute ces derniers jours : Seini Oumarou et Albadé Abouba ont officialisé, mercredi 3 février, leur choix de se rallier au candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, lors du second tour de l’élection présidentielle, le 21 février prochain. Les deux hommes avaient respectivement recueilli 8,95 % et 7,07 % des suffrages au premier tour du 27 décembre, loin derrière le favori du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), arrivé en tête avec 39,33 % des voix.

Les soutiens de Mahamane Ousmane

Mahamane Ousmane, qualifié pour le second tour avec un score de 16,99 %, a reçu le soutien de Salou Djibo (2,98 %) et doit bénéficier des apports d’Ibrahim Yacouba (5,38 %), Omar Hamidou Tchiana (1,6 %), Djibrilla Baré Maïnassara (0,36 %) et Amadou Boubacar Cissé (0,35 %).

Il n’aura cependant pas su convaincre Seini Oumarou (du Mouvement national pour la société du développement – MNSD) et Albadé Abouba (du Mouvement patriotique pour la République – MPR), qui représentaient les deux principales réserves de voix.

Selon nos informations, l’ancien chef de l’État, allié dès le premier tour avec Hama Amadou (du Moden Fa Lumana), leur avait assuré pour les convaincre qu’il dissoudrait l’Assemblée nationale en cas d’élection et qu’il n’effectuerait qu’un seul mandat, laissant le fauteuil à un successeur dès 2026. Mais Mohamed Bazoum avait visiblement davantage de cordes à son arc.

Qu’a promis Mohamed Bazoum ?