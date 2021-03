[Édito] Denis Sassou Nguesso, candidat inoxydable ?

Alors que va s’ouvrir la campagne pour la présidentielle du 21 mars, à laquelle Denis Sassou Nguesso se porte candidat pour un quatrième mandat, les jeux semblent déjà faits. Contexte sanitaire et économique oblige, les Congolais ont la tête ailleurs. Et les plus franches critiques ne viennent pas de l’opposition…

Entre l’état d’urgence sanitaire, dont l’effet anesthésiant sur la mobilisation militante et la campagne électorale se fait déjà sentir, la crise économique et financière d’une ampleur inédite qui oppresse une grande partie des cinq millions et demi de Congolais et l’atonie d’une offre politique réduite au strict minimum, la présidentielle du 21 mars ne s’annonce guère des plus palpitantes. Rien ou presque qui rappelle la fièvre de 2016, quand une partie de l’électorat du Grand sud avait fait vaciller le pouvoir à Brazzaville et à Pointe-Noire, allant jusqu’à l’emporter dans la cité océane.