RDC : au Caire, Tshisekedi lance le projet d’extension de Kinshasa

En visite au Caire, le président congolais s’apprête à concrétiser le lancement de Kitoko, projet porté par l’architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa.

Félix Tshisekedi a décollé le 1er février pour une visite de deux jours en Égypte, lors de laquelle il doit s’entretenir avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Accompagné d’une grande délégation, le chef de l’État congolais a rejoint sur place trois ministres qui l’avait devancé : Julien Paluku (Industrie), Pius Muabilu (Urbanisme et Habitat) et Augustin Kibassa Maliba (Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’information et de la communication).

Lors de ce voyage, il doit concrétiser la signature de plusieurs contrats portant sur des projets d’infrastructures. Selon nos informations, Kitoko, le mégaprojet d’extension de la capitale congolaise, sera également à l’ordre du jour.

Cité ministérielle et tours jumelles