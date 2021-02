Koné Dossongui : BTP, ciment, meunerie, les autres ambitions du patron ivoirien

On le connaissait dans la finance et les télécoms. Mais le serial entrepreneur ivoirien ne compte pas s’arrêter là : il vient d’ouvrir sa première cimenterie et devrait prochainement construire un grand moulin à Cotonou.

Les années passent, mais à 71 ans, le tycoon ivoirien Bernard Koné Dossongui reste fringant. Déjà connu pour ses activités dans les télécoms, la finance, l’aérien ou encore l’agribusiness, le serial entrepreneur ivoirien vient d’ouvrir à Abidjan une cimenterie d’une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes.

Le septuagénaire ivoirien, considéré comme l’une des plus grandes fortunes de Côte d’Ivoire et dont les apparitions publiques sont rares, a assisté à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle usine, le 28 janvier, en compagnie de Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce et de l’Industrie.