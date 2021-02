Union sacrée en RDC : le pari réussi de Félix Tshisekedi

Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a démissionné 48 heures après avoir été destitué par l’Assemblée nationale. Le président, Félix Tshisekedi, qui a aussi reçu le rapport de son informateur, Modeste Bahati Lukwebo, confirmant sa nouvelle majorité, a désormais les mains libres pour former un nouveau gouvernement.

Sylvestre Ilunga Ilunkamba était coincé. Reçu par Félix Tshisekedi dans l’après-midi du 29 janvier, le Premier ministre congolais a officiellement remis au chef de l’État sa démission et celle de son gouvernement.

Destitué par l’Assemblée nationale le 27 janvier, le Premier ministre congolais, qui avait en principe vingt-quatre heures pour quitter son poste, avait initialement opté pour le bras de fer. Contestant la légitimité du bureau d’âge pour examiner la motion de censure qui le visait – et qui a été votée par 367 députés – le chef du gouvernement avait au départ affirmé qu’il ne comptait pas abandonner ses fonctions.

Revenu sur sa décision le lendemain, Sylvestre Ilunga Ilunkamba attendait d’être notifié de sa destitution par l’Assemblée pour rendre son tablier, ce qui a été fait ce vendredi. Nommé en mai 2019 après d’intenses tractations entre le président congolais et son ex-allié Joseph Kabila, Ilunga Ilunkamba était un des derniers piliers de la majorité détenue par l’ex-chef de l’État. Un mois et demi après la chute de Jeanine Mabunda, le départ du Premier ministre est une illustration de plus de l’inversion du rapport de force au profit de Tshisekedi.

L’Union sacrée « identifiée »

Un signal favorable qui vient accompagner une autre bonne nouvelle pour le président congolais. Le jeudi 28 janvier, Modeste Bahati Lukwebo, nommé informateur le 1er janvier et chargé de constituer une nouvelle majorité autour du président congolais, a remis ses conclusions à Félix Tshisekedi. Cela s’est fait lors d’une cérémonie organisée au Palais de la nation, à Kinshasa, et sans surprise le chef de l’État en ressort renforcé.