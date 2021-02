Frontière Cameroun-Nigeria : bientôt un tracé définitif ?

Le 15 février s’ouvrira à Abuja une session cruciale de la commission mixte Cameroun-Nigeria, qui sera présidée par le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Qui espère bien parachever le processus de délimitation des frontières avant la fin de son mandat, courant 2021.

Né de la dispute pour la presqu’île riche en hydrocarbures de Bakassi, le différend frontalier avait abouti à un conflit armé entre les deux pays. À la suite de l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la Cour internationale de justice (CIJ) et des accords bipartites signés ensuite, le secrétaire général des Nations unies créa une commission mixte en novembre de la même année. Elle fut chargée de faciliter la mise en œuvre des décisions juridiques et politiques. Un processus d’abornement de la ligne de démarcation longue de 2 100 kilomètres fut enclenché. Il est quasiment achevé aujourd’hui.

Cependant, subsiste un problème : les experts de la commission buttent sur treize points correspondant à 100 kilomètres du tracé. Il faut rappeler que c’est à la suite d’un accord signé en 1913 entre les deux grandes puissances coloniales qu’étaient à l’époque la Grande-Bretagne et le Reich allemand que les frontières terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria furent tracées.

Sortir de l’impasse