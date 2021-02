Togo : privée d’Agbéyomé Kodjo, la DMK en quête d’un nouveau souffle

Près d’un an après la défaite d’Agbéyomé Kodjo à la présidentielle, et alors qu’il est toujours recherché par les autorités, la Dynamique Monseigneur Kpodzro, dont il était le candidat, ne s’avoue pas vaincue. Mais elle peine à mobiliser.

« J’ai la conviction que dans les semaines à venir, je dirigerai ce pays… » Au soir du scrutin présidentiel, le 22 février dernier, Agbéyomé Kodjo était sûr de son fait. Quelques jours plus tard, il conteste les résultats qui donnent la victoire au président sortant Faure Gnassingbé, réélu à 70,78% alors que lui est crédité de 19,46 % des voix. Le bras de fer qu’il instaure alors avec le pouvoir lui a valu une inculpation pour atteinte à la sûreté de l’État et diffusion de fausses informations. Les autorités togolaises ont par ailleurs annoncé avoir émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’opposant qui, depuis plusieurs mois, vit caché et continue de se proclamer « président élu ».