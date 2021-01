Afrique du Sud : sur les traces de Wouter Basson, le « Mengele de l’apartheid »

Wouter Basson, le médecin responsable du Project Coast, programme de développement d’armes chimiques et bactériologiques visant les populations noires au temps de l’apartheid, exerce toujours dans une clinique près du Cap. Une nouvelle qui a choqué l’Afrique du Sud.

Mediclinic International est ce que l’on appelle un groupe prospère. Fondée en 1983 à Stellenbosch, en Afrique du Sud, cette compagnie spécialisée dans la gestion de cliniques privées a ensuite étendu son champ d’action à la Namibie, puis à la Suisse et aux Émirats arabes unis. En 2019, elle possédait plus de 50 établissements dans son pays d’origine, réalisait un chiffre d’affaires de 3,31 milliards d’euros et employait plus de 32 000 personnes. Parmi lesquelles un cardiologue ayant dépassé l’âge de la retraite et répondant au nom de Wouter Basson.

Sur le site internet de la clinique de Durbanville, dans la banlieue nord-est du Cap, le Dr Basson a sa fiche personnelle avec CV, adresse, numéro de téléphone et e-mail. En médaillon, le bon docteur pose pour la photo avec un discret sourire. Calvitie, barbe grise, costume anthracite et cravate rayée. Rien que de très normal, donc, à un détail près : entre 1981 et le milieu des années 1990, Wouter Basson a été le chef omnipotent du Project Coast, le programme de développement d’armes chimiques et bactériologiques mis sur pied par le régime d’apartheid afin de créer, essentiellement, des substances capables d’intoxiquer, de stériliser ou de tuer les populations noires d’Afrique du Sud.

Partisan radical de la ségrégation

La collaboration du médecin avec le groupe Mediclinic dure déjà depuis plusieurs années, mais c’est seulement mi-janvier 2021 que le rapprochement entre le Dr Wouter Basson de la clinique de Durbanville et celui qui a dû répondre de ses crimes lors d’un procès fleuve organisé entre 1999 et 2001 a été fait, avant d’être relayé par la presse locale puis internationale. Et de susciter en Afrique du Sud une émotion et une colère considérables.