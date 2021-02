Tech : ces start-uppers africains qui assurent

Venus du Sénégal, du Cameroun, du Bénin et du Ghana, ces « disrupteurs » se sont emparés d’un des plus vieux métiers de la finance pour proposer des services connectés et accessibles.

Si le dynamisme entrepreneurial kényan et sud-africain domine actuellement le secteur de l’assurance connectée, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest ne sont pas en reste. En témoignent ces quatre portraits d’entrepreneurs que nous avons choisi de mettre en lumière au regard de leur parcours et des solutions qu’ils proposent dans leur pays d’origine et au-delà.

Qu’ils soient motivés par une expérience personnelle, un goût affirmé pour la technologie ou par ces deux expériences réunies, tous se donnent la mission de répondre concrètement à des besoins du quotidien en matière de santé, à savoir la facilitation de l’accès aux soins et la couverture des frais qu’ils nécessitent.

Souleymane Gning – Assuraf (Sénégal)

Tirer parti des bonnes pratiques des télécoms, comme la définition d’indicateurs de performances, c’est l’idée qu’a eue cet ingénieur sénégalais de 40 ans en créant Assuraf.