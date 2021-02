[Série] À Korhogo, l’ombre d’Amadou Gon Coulibaly (4/4)

« Les visages du Nord » (4/4). Issu d’une famille ancienne et influente, Amadou Gon Coulibaly aura marqué la ville de son empreinte. Mais à l’approche des élections législatives, la question de sa succession se pose.

C’est une vaste demeure, jouxtant celle du président de la République. Un chapiteau a été dressé dans le jardin de la cour familiale des Gon Coulibaly, à Korhogo. Famille, amis, intimes, collaborateurs, rivaux ou courtisans… Tous se pressent autour du buffet.

Le colonel-major Ibrahim Gon Coulibaly, frère du défunt Premier ministre et responsable du Groupement de sécurité du président de la République (GSPR), a troqué sa tenue militaire pour un simple boubou bleu et une gavroche de titi parisien. Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), divertit les convives. Une dizaine de membres du gouvernement sont présents. On se détend autant que l’on s’observe.

Ce 19 décembre, la direction du RHDP rend hommage à Amadou Gon Coulibaly (AGC), décédé le 8 juillet 2020. Au programme, une cérémonie de recueillement sur sa tombe, une prière à la grande mosquée de Korhogo et une action de grâce à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Entre discours de circonstance et témoignages sincères, chacun raconte la relation particulière qu’entretenait le défunt avec Alassane Ouattara, son rôle dans l’implantation du Rassemblement des républicains (RDR) dans le Nord, puis dans la création du RHDP en 2018.

« Alassane Ouattara a été candidat [à la présidentielle du 31 octobre] pour honorer la mémoire d’Amadou Gon Coulibaly. C’est pour lui qu’il a fait campagne. Cette victoire lui revient », lance Mamadou Touré. Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes faisait partie du premier cercle de Gon Coulibaly. Il animait un groupe informel chargé de préparer, dans le plus grand secret, sa candidature à la magistrature suprême – il y travaillait avec Amadou Koné, chargé des Transports, Amadou Coulibaly, le directeur des renseignements extérieurs (tous deux sont des cousins de l’ancien Premier ministre ) et l’avocat Adama Kamara. « Le Lion » serait président de la République, ils y croyaient dur comme fer.

Figure emblématique