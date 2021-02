Pierre Castel : qui fait fructifier les affaires du roi de la bière en Afrique ?

Sherpa dans les palais présidentiels, figure de la communauté française ou encore fin connaisseur du continent… Le patron du groupe Castel, numéro deux de la bière en Afrique, s’est entouré d’une influente garde rapprochée.

D’un pays à l’autre, le groupe Castel, leader français de la distribution de vins, de bières et de boissons gazeuses, fait face à une concurrence féroce. Mais Pierre Castel a su prospérer en Afrique, où il détient plus d’une quarantaine de brasseries à travers sa filiale, Brasseries et glacières internationales (BGI). Numéro un au Cameroun sur la production et la commercialisation de bières et de boissons gazeuses non alcoolisées avec plus de 70% de parts de marché, il en détient 80% en Angola, sept usines brassant, entre autres, la Cuca. Il a également longtemps régné en maître absolu en Côte d’Ivoire, captant jusqu’à 90% du marché de la bière.

Ce patron de 94 ans, originaire de Berson près de Bordeaux, arpente encore ses vignobles au volant de sa voiture, et dirige l’ancienne petite entreprise familiale (Castel Frères) en privilégiant les liens de confiance. Ses parents, à l’instar de ses neveux et nièces, ou même de ses gendres comme Fabrice Bonatti, directeur général de la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), sont omniprésents dans ses affaires. La fortune familiale a été estimée par Challenges, dans le classement 2017 des fortunes de France, à 11,5 milliards d’euros. Voici ceux qui l’aident à la faire fructifier.