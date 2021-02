Lionel Zinsou : « Le Bénin et la BOAD viennent de marquer l’histoire financière de l’Afrique »

À la veille de la campagne présidentielle qui s’ouvre dans son pays, l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, salue le caractère « historique » de la double émission d’eurobonds réalisée par son pays début janvier. Au risque de fâcher l’opposition.

Pas la peine d’essayer de lui faire parler de politique. Alors que le Bénin s’apprête à entrer dans la campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain, lors de laquelle Patrice Talon briguera un second mandat, Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 face au président sortant, ne veut pas en dire un mot.

Désormais, l’ancien Premier ministre de Thomas Boni Yayi, qui l’avait désigné pour porter les couleurs de son parti lors de la dernière présidentielle, semble vouloir tourner la page de la « politique politicienne ». Des difficultés de l’opposition béninoise à ses propres déboires judiciaires – en février 2020, il a été condamné en appel à quatre ans d’inéligibilité dans une affaire de dépassement de frais de campagne – il ne sera pas question. Lionel Zinsou veut se concentrer sur son métier de banquier.

Le Franco-Béninois, cofondateur et associé de l’ex patron de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka au sein de la banque d’investissements Southbridge, n’est en revanche pas avare de réponses dès lors qu’il s’agit de livrer son analyse de la gestion des finances publiques du Bénin. Il salue en particulier le caractère « sans précédent » de la double émission d’eurobonds réalisée par le Bénin, début janvier.

Pour l’économiste, cette levée de fonds sur les marchés internationaux, tout comme celle réalisée dans la foulée par la Banque ouest-africaine de développement, marque un changement radical dans le rapport des investisseurs au continent.

les trente ans du Bénin et les douze ans de la BOAD, c’est du jamais-vu dans cette zone du monde

Jeune Afrique : Le Bénin vient d’émettre des Eurobonds pour 1 milliard d’euros. Est-ce un signe que les marchés internationaux font confiance au pays ?

Lionel Zinsou : C’est effectivement très frappant. C’est la première émission de ce type de l’année, qui a été en outre été suivie d’une émission de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), également spectaculaire [la cotation officielle de cet emprunt, de 750 millions sur douze ans, à 2,75 % d’intérêts, est prévue le 22 janvier 2021]. Ces deux émissions font l’histoire. On ne le dit pas assez, mais il s’agit d’un basculement.

D’abord, parce que le prix de la dette est de plus en plus bas. Deuxièmement, parce que la maturité est longue : les trente ans du Bénin et les douze ans de la BOAD, c’est du jamais-vu dans cette zone du monde. Troisièmement, ces émissions ont été sursouscrites, avec des investisseurs venus du monde entier, et notamment d’Asie, particulièrement pour l’eurobond de la BOAD. Cet intérêt de l’Asie aussi, c’est complètement nouveau.