Lionel Zinsou et Donald Kaberuka : tout ce qu’il faut savoir sur SouthBridge, leur banque d’affaires panafricaine

Grâce à l’entregent de ses influents fondateurs, l’ancien Premier ministre du Bénin et l’ex-président rwandais de la BAD, la firme s’est installée sur la scène financière du continent. Mais peut-elle rattraper ses nombreux rivaux ?

C’est à Cotonou, en août 2015, qu’est posée la première pierre de ce qui deviendra SouthBridge. Donald Kaberuka, le président sortant de la Banque africaine de développement (BAD), est en ville pour une dernière rencontre officielle avec le président béninois Thomas Boni Yayi, dans le cadre de sa tournée d’adieu. Il en profite pour déjeuner avec Lionel Zinsou, une vieille connaissance. Ce dernier, premier ministre du Bénin depuis deux mois seulement, envisage de quitter la politique dès la prochaine échéance électorale.

Lionel Zinsou lui confie : « En avril 2016, je me consacre à ce à quoi je veux me consacrer depuis des années. » Celui qui a été associé chez Rothschild et PDG de la société de capital-investissement française PAI souhaite dédier sa fin de carrière au conseil financier et à l’investissement en Afrique. Donald Kaberuka, qui a été huit ans ministre des finances du Rwanda,