Tony Elumelu, nouveau roi du pétrole ?

Le milliardaire nigérian s’empare auprès de Shell, Total et ENI de 45% d’un bloc pétrolier en production dans le Delta du Niger. Avec la bénédiction des autorités nigérianes qui veulent développer les compagnies domestiques.

Un nouveau géant privé du pétrole va-t-il émerger au Nigeria? Déjà actif, via différentes sociétés, dans l’exploration-production et les services pétroliers, l’homme d’affaires et philanthrope Tony Elumelu, 57 ans, vient de mettre la main sur 45 % du bloc de licences OML 17 dans le Delta du Niger.

Pour ce bloc, situé à terre à quelques dizaines de kilomètres au nord de Port-Harcourt, la transaction globale se chiffre à 1,1 milliard de dollars. Elle consiste en l’acquisition des parts de Shell (30 %), de Total (10 %) et d’ENI (5 % via sa filiale Nigerian Agip Oil Co. ).