Côte d’Ivoire : comment Alassane Ouattara prépare son futur gouvernement 

Quelles personnalités intègreront le nouveau gouvernement ivoirien après les législatives du 6 mars ? Jeune Afrique dévoile les critères fixés par Alassane Ouattara.

Alassane Ouattara (ADO) devrait former son prochain gouvernement après les élections législatives, prévues le 6 mars. Il a effectué, le 17 janvier depuis Assinie, les derniers arbitrages dans le choix des candidats du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à ce scrutin. Le président, qui a encouragé les actuels ministres à concourir, se séparera de ceux qui n’auront pas été élus, ou réélus. Certains ont d’ores et déjà décidé de ne pas se présenter, à l’instar du ministre du Pétrole Abdourahmane Cissé, qui ne brigue pas la circonscription de Port-Bouët, au sud d’Abidjan.

Négociations avec l’opposition