Cameroun : Jean Rameau Sokoudjou, roi rebelle des Bamendjou

Chroniqueur grinçant et révolté de son époque, Fo’o Sokoudjou, 85 ans, n’a rien perdu de sa verve. Portrait d’un chef traditionnel haut en couleur.

Il s’est taillé une réputation de trublion et ne manque jamais une occasion de ruer dans les brancards. Majestueux du haut de ses deux mètres, Jean Rameau Sokoudjou Tchendjou II, doyen des chefs traditionnels au Cameroun, porte ses colères et sa liberté de ton sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. D’une voix de stentor qui ne trahit pas ses 85 années, se jouant délicieusement des règles de grammaire et de syntaxe, le chef supérieur des Bamendjou (Ouest) s’impose en chroniqueur grinçant et révolté d’un Cameroun « malade, gangréné par la corruption, l’injustice et la tricherie ».

Conservateur

Lui en veut d’abord à ses pairs, les chefs traditionnels, « des traîtres qui ont dévoyé la fonction ». Ils ont fait leur entrée au Sénat en 2018 et, tout récemment, parmi les conseillers régionaux – vingt ont obtenu des postes à l’issue des élections locales du 6 décembre dernier. « Une hérésie », fulmine le très conservateur Fo’o Sokoudjou, qui dénonce « un scandaleux mélange des genres ».

« La tradition exige qu’ils accèdent au trône dans le cadre d’une succession familiale. Mais plus des trois quarts sont aujourd’hui nommés. Si au moins ils avaient été choisis pour leurs compétences », persifle-t-il. À l’en croire, les chefs traditionnels se sont laissé piéger par le pouvoir. En jouant le jeu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) du président Paul Biya, ils ont perdu toute crédibilité.