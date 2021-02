Coronavirus – John Nkengasong : « Les pays africains ont tous les capacités de mener des vaccinations de masse »

Directeur de l’Africa CDC, le virologue camerounais John Nkengasong est le principal coordinateur de la lutte contre le Covid sur le continent et le représentant de l’Union africaine dans ce dossier. Il insiste sur la nécessité de sortir de la dépendance sanitaire vis-à-vis des autres continents.

Jeune Afrique : Quels sont aujourd’hui les moyens auxquels peuvent avoir recours les pays africains pour obtenir le vaccin contre le Covid-19 ?

John N. Nkengasong : L’Afrique compte actuellement sur trois mécanismes. D’abord, le Covax, coordonné par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en collaboration avec l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), qui a pour but de vacciner 20 % des personnes les plus vulnérables dans 92 pays à faible revenu, dont la plupart sur le continent. Toutefois, notre objectif est de vacciner au moins 60 % de la population africaine pour atteindre l’immunité collective et ralentir la propagation du Covid-19.

Pour combler cet écart de 40 %, l’Union africaine a lancé sa propre initiative. L’équipe spéciale pour l’acquisition de vaccin en Afrique (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT) vient d’acquérir 270 millions de doses, dont 50 millions seront disponibles en avril et juin. Enfin, certains pays comme le Maroc et l’Égypte ont opté pour des essais cliniques sur leur sol, après avoir négocié avec des laboratoires pharmaceutiques étrangers.