Congo : Denis Sassou Nguesso en lice pour un quatrième mandat

Le chef de l’État congolais a annoncé, le 23 janvier, qu’il briguerait un quatrième mandat consécutif le 21 mars. Ancien officier parachutiste aujourd’hui âgé de 77 ans, il portera les couleurs du Parti congolais du travail (PCT) et des formations de la majorité présidentielle.

• « Empereur »

La paternité de ce surnom revient au Guinéen Alpha Condé. Mais en le reprenant publiquement pour la première fois le 14 décembre à Abidjan, Alassane Ouattara lui a conféré une notoriété panafricaine. La longévité au pouvoir de Denis Sassou Nguesso (trente-six ans cumulés en deux séquences séparées par une alternance de cinq ans) y est pour beaucoup, tout comme son maintien strict d’ancien officier parachutiste et la coupe impeccable de ses costumes.

• Mwene

Lorsqu’il séjourne sur ses terres ancestrales d’Oyo et d’Edou, ce qui lui arrive fréquemment, il tient beaucoup à son titre de chef traditionnel mbochi. Son ranch, doté d’un abattoir et d’une unité de production de lait et de fromage, abrite plusieurs centaines de bœufs brésiliens et d’autruches sud-africaines, dont la viande est commercialisée sous la marque « Bon bœuf ».

• Dynastie