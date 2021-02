Union sacrée en RDC : pourquoi Tshisekedi, Bemba et Katumbi ne parviennent pas à trouver un accord

Malgré une nouvelle rencontre le 13 janvier, Félix Tshisekedi et ses deux nouveaux alliés ne s’entendent toujours pas sur les nominations à la tête des grandes institutions, après la fin de l’alliance entre le chef de l’État et Joseph Kabila.

Qui accédera à la primature et à la direction du bureau de l’Assemblée nationale ? Félix Tshisekedi et ses nouveaux alliés, les opposants Moïse Katumbi (Ensemble pour la République) et Jean-Pierre Bemba (Mouvement de libération du Congo), s’étaient donné rendez-vous ce 13 janvier pour tenter de négocier un nouvel accord.

Mais à l’issue de cet entretien qui s’est déroulé à la Cité de l’Union africaine en présence de Jean Marc Kabund-a-Kabund, le président intérimaire de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), les trois hommes ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente. Selon nos informations, le chef de l’État est resté catégorique.

Dissidents du FCC