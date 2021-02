Start-up : Instadeep, l’intelligence artificielle « made in Tunisia »

Partenariat avec BioNtech, levée de fonds, rapprochement avec les Émirats… La start-up tunisienne, cofondée par Karim Beguir et Zohra Slim, séduit de plus en plus d’opérateurs et de pays.

Ils se sont connus au lycée, ont eu des parcours différents mais ne se sont jamais perdus de vue. En 2014, Karim Beguir, polytechnicien diplômé en mathématiques appliquées de l’université de New York et Zohra Slim, brillante touche-à-tout mordue d’informatique, ancienne directrice d’une agence de communication numérique, fondent Instadeep avec un capital de 5 000 dinars et deux ordinateurs.

En l’espace de six ans, ils parviennent à faire de leur entreprise une des start-up les plus attrayantes du secteur de l’intelligence artificielle.

Parmi les plus prometteuses au monde

Leur promesse est alléchante. En simulant le raisonnement humain, la technologie mise au point par Instadeep permet de relever des défis d’optimisation et d’automatisation dans des environnements dynamiques et complexes. Ainsi, les entreprises gagnent du temps, de l’argent et deviennent plus compétitives.