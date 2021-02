France : les avocats de l’équipe Afrique de Clyde and co. ouvrent leur propre cabinet à Paris 

Les conseils de Diamantis and Partners vont reprendre leurs actuels clients, comme Samih Jammal, coaccusé de Vital Kamerhe en RDC.

Selon nos informations, Éric Diamantis, Jemal Taleb, Pierre Ferroud et Julien Barba ont quitté le bureau français de Clyde and co. pour ouvrir dans le septième arrondissement de Paris leur propre cabinet d’affaires, Diamantis and Partners. Tous travaillent ensemble de longue date, ayant officié par le passé au sein de Watson Farley and Williams, qu’ils ont quitté en 2014.

Cette équipe, qui a sollicité en tant que senior advisor l’ancien ministre français Éric Besson, président de Sicpa au Maroc, interviendra en Afrique dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, ainsi que dans ceux des énergies renouvelables, des infrastructures, des arbitrages et des fusions-acquisitions.

Petronas, Alstom, Trafigura…