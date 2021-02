Tunisie : le plan de Kaïs Saïed pour récupérer l’argent du clan Ben Ali-Trabelsi

Dix ans après la révolution, et alors que toutes les mesures mises en œuvre par l’État tunisien pour récupérer ces sommes ont échoué, le président de la République planche sur un projet de loi disruptif mais controversé.

Alors que la Tunisie célèbre les dix ans de sa révolution, Kaïs Saïed, le président de la République, planche sur un projet de loi de réconciliation économique qui permettrait de récupérer en partie l’argent public détourné par le clan Ben Ali/Trabelsi. Une gageure.

Au lendemain de la révolution, la commission de confiscation avait évalué son actif à quelque 13 milliards de dollars.

Une décade plus tard, la Tunisie n’a récupéré qu’environ 783 millions de dollars : 28,8 millions de dollars au titre des avoirs gelés au Liban – l’argent, déposé en Suisse, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse et au Canada, est encore bloqué, selon l’Initiative de recouvrement des avoirs volés lancée par la Banque mondiale et l’ONU ; deux milliards de dinars (750 millions de dollars) issus de la vente par la holding Karama des sociétés et biens confisqués et 12 millions de dinars (4,5 millions de dollars) provenant d’un accord d’arbitrage entre des hommes et femmes d’affaires et l’État.