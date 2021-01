Tunisie : Fadhel Abdelkefi, le financier devenu patron d’Afek Tounes

En devenant le président de la formation libérale Afek Tounes, l’ancien ministre de Youssef Chahed a fait une arrivée surprise sur la scène politique.

Il n’est ni le premier ni le dernier des chefs d’entreprise tunisiens à entrer en politique. Seulement, depuis l’avènement du pluralisme partisan après la chute de l’ancien régime en 2011, Fadhel Abdelkefi, élu à la tête d’Afek Tounes le 19 décembre, s’est démarqué en privilégiant son indépendance tout en étant un fin observateur de la scène politique.

Inconnu du grand public mais très écouté dans les milieux financiers, il étonnait même ses interlocuteurs en dévoilant ses sympathies pour la gauche. Mais n’en était pas moins courtisé ou consulté sur des questions économiques par toutes les formations politiques.

Irréductible

En dix ans, l’ancien président du conseil d’administration de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) a été l’un des rares à ne pas céder aux chants des sirènes politiques au point de faire figure d’irréductible. Mais ce passionné de football n’a jamais caché son intérêt pour la chose publique et son envie de servir le pays.

Il y avait d’ailleurs contribué pendant un an, en 2016, au titre de ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et de ministre des Finances par intérim du premier gouvernement de Youssef Chahed.