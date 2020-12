En Éthiopie, Vodafone prend une avance à 500 millions de dollars malgré la crise

La coopération américaine a approuvé au début du mois un prêt en faveur de l’opérateur pour l’acquisition d’une licence télécoms alors que l’échéance du processus reste inconnue.

La pandémie de Covid-19 et l’émergence du conflit dans le Tigré ont fait reculer l’espoir d’une libéralisation rapide du marché des télécoms en Éthiopie.

La multinationale britannique des télécoms, Vodafone, qui a constitué un conglomérat avec ses filiales Vodacom et Safaricom (Global Partnership for Ethiopia) afin de décrocher l’une des deux futures licences privées, est cependant parvenue début décembre à convaincre The United States International Development Finance Corporation (DFC), l’institution américaine de développement, de lui accorder un prêt « pouvant atteindre près de de 500 millions de dollars » pour ce projet.

Un prêt conditionné

« La DFC va fournir un financement par emprunt jusqu’à 500 millions de dollars si le consortium remporte effectivement l’appel d’offres. Il s’agit d’un processus normal pour les soumissionnaires qui souhaitent obtenir un financement conditionnel