Algérie : qui est (vraiment) Abderrahmane Benbouzid, le ministre de la Santé ?

Nommé en janvier 2020, il a hérité d’un secteur en souffrance et d’une crise sanitaire sans précédent. Bilan d’étape de son action à la tête d’un ministère devenu particulièrement stratégique.

Cheveux grisonnants et lunettes glissées sur le bout du nez, le visage d’Abderrahmane Benbouzid, peu connu du public il y a un an, est devenu familier des Algériens. Ton calme et rassurant, le septuagénaire multiplie les interventions médiatiques depuis un an. Et pour cause, depuis le 4 janvier 2020, il endosse l’un des rôles les plus importants de ce nouveau quinquennat, qui a débuté par une pandémie mondiale aussi imprévue que virulente.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad l’a nommé pour remplacer Mohamed Miraoui à la tête du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. L’orthopédiste de formation se retrouve propulsé aux commandes d’un secteur qu’il a qualifié de « très sensible » et « très difficile », dès sa première prise de parole en tant que ministre.