Algérie : l’ambassadeur de France François Gouyette dans la tourmente

Le diplomate français est au cœur d’une polémique après avoir rencontré des partisans de l’instauration d’une période de transition en Algérie.

La nomination, le 29 juillet 2020, de François Gouyette, réputé fin connaisseur du Maghreb et du monde arabe, au poste d’ambassadeur de France en Algérie avait été perçue comme un signe rassurant par les autorités algériennes. Celles-ci n’avaient pas attendu plus de cinq jours pour lui accorder son accréditation.

Mais, depuis le 10 décembre, la situation s’est complètement retournée. Le diplomate se retrouve en effet au centre d’une offensive menée par deux députés : Amira Slim (ex-RND) et Kamel Belarbi (FLN), qui l’accusent d’avoir profité, en novembre, de l’absence du chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune (atteint du Covid et hospitalisé en Allemagne) pour engager des discussions avec des partisans de l’instauration d’une période de transition, et de surfer « sur un dangereux scénario imaginaire de la vacance du pouvoir ».

Réquisitoire

Le 15 décembre, Amira Slim est revenue à la charge contre Gouyette. Dans un post publié sur sa page Facebook, elle réclame que l’ambassadeur de France soit convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères pour s’expliquer. « Il exploite la vacance de notre vie politique pour inciter à l’anarchie », déclare-t-elle dans un long réquisitoire contre la politique française envers l’Algérie.