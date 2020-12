Togo : remobilisation générale dans l’opposition

Sortie fragilisée de la présidentielle, l’opposition s’organise pour préparer les régionales, les premières du genre, qui devraient se tenir en 2021.

La présidentielle du 22 février 2020 a été remportée sans surprise par le président sortant, Faure Essozimna Gnassingbé dès le premier tour, mais avec une victoire plus écrasante que jamais puisqu’il a recueilli 70,78 % des suffrages exprimés (contre 58,77 % en 2015 et 60,9 % en 2010). Près d’un an plus tard, les résultats du scrutin sont toujours contestés par une partie de l’opposition, à commencer par l’ex-Premier ministre Agbéyomé Kodjo, candidat du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD). Arrivé deuxième, avec 19,46 % des suffrages exprimés (contre 0,9 % en 2010), il continue de se proclamer « président élu » et a quitté le pays depuis qu’un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui, en juillet dernier.