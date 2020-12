De l’Éthiopie à la CPI, qui veut la peau de Tedros Ghebreyesus ?

Coup sur coup, le directeur général de l’OMS se voit accuser de vouloir faire livrer des armes au Tigré et fait l’objet d’une plainte pour crime contre l’humanité en Éthiopie. Qui veut la peau du « Dr Tedros », et pourquoi maintenant ?

C’est à une attaque plutôt inattendue, et en deux temps, que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit faire face en cette fin d’année. On aurait imaginé ses adversaires lui demander des comptes sur sa gestion de la crise du Covid-19 ou sur les approvisionnements en vaccins… Mais c’est sur ses liens avec son pays, l’Éthiopie, que celui qui y fut ministre pendant plus de dix ans vient d’être pris à parti.

Par l’actuel chef d’état-major éthiopien d’abord, le général Berhanu Jula, qui, le 18 novembre, a accusé « Dr Tedros » d’utiliser son poste et ses hautes relations onusiennes pour convaincre des pays voisins de l’Éthiopie de livrer des armes aux rebelles du Tigré (sa région d’origine), en lutte contre l’armée fédérale.

Par un économiste américain ensuite, David Steinman, qui a déposé le 1er décembre une plainte contre le patron de l’OMS devant la Cour pénale internationale (CPI) pour « complicité de génocide et de crime contre l’humanité ».

Dans un bref communiqué, Tedros Ghebreyesus, dont on peut imaginer qu’il a d’autres priorités en ce moment, a sobrement fait savoir qu’il ne prenait pas parti dans les troubles qui agitent actuellement son pays et qu’il ne soutenait qu’un camp : « Celui de la paix ».

En plein conflit dans le Tigré