Abdelmadjid Tebboune : une convalescence… et des questions

Le président algérien se porte mieux comme l’indique une apparition sur une vidéo diffusée le 13 décembre. Mais parviendra-t-il à reprendre ses réformes là où il les a laissées ?

Une vidéo de 4 minutes et 54 secondes pour donner des nouvelles, rassurer, commenter l’actualité et fixer ses priorités politiques. La première réapparition publique du président Abdelmadjid Tebboune, dimanche 13 décembre dans une courte vidéo, a mis un terme aux rumeurs sur l’aggravation de son état de santé. Sans pour autant répondre à toutes les interrogations sur la maladie dont il souffre et ses complications, ainsi que sur ses capacités à reprendre pleinement ses fonctions au palais d’El Mouradia.

Cette courte sortie a aussi un caractère symbolique car elle intervient au lendemain du 1er anniversaire de son arrivée au pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019.

Tebboune tiré d’affaire ?

Assis, les mains croisées, vêtu d’une vareuse, amaigri, la voix un peu essoufflée, le chef de l’État, 75 ans, a été filmé dans un bureau situé vraisemblablement à l’ambassade d’Algérie en Allemagne.

Quarante sept jours après son évacuation en urgence, le 28 octobre dernier, de l’hôpital militaire de Aïn Naâdja d’Alger vers une clinique réputée en Allemagne (à Cologne), Abdelmadjid Tebboune semble être tiré d’affaire après sa contamination au Covid-19.