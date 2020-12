Présidentielle au Niger : Ibrahim Yacouba, l’outsider à la casquette rouge

Cinquième du premier tour en 2016, Ibrahim Yacouba rêve cette fois d’une place au deuxième round de la présidentielle. Mais l’ancien ministre de Mahamadou Issoufou peut-il rassembler l’opposition ?

Il y a foule en ce dimanche 1er novembre aux abords de la grande mosquée de Niamey. Ou plutôt en face de l’imposant édifice, naguère financé par la Libye de Mouammar Kadhafi et qui domine les quartiers du nord de Niamey. Les principaux militants du Mouvement patriotique nigérien (MPN Kiishin Kassa) sont réunis au siège du parti. Dans quelques heures, la formation d’opposition doit déposer les dossiers de ses candidats aux législatives, dont le premier tour aura lieu, comme celui de la présidentielle, le 27 décembre. Le rouge et le jaune, les couleurs du MPN, sont partout. Au mur, dans le hall d’entrée, un grand portrait de Nelson Mandela s’affiche, le poing levé.

À quelques mètres de là, Ibrahim Yacouba s’active. Il entre et sort de son petit bureau à l’abri des regards et du brouhaha ambiant. Serrant des mains, enchaînant les réunions pour évoquer telle ou telle candidature à la députation, l’homme a le sourire du candidat en campagne. Flanqué de son confident Mahamadou Lawaly Dan Dano, ancien gouverneur de Diffa, il consacre sa journée aux législatives et espère permettre à son parti de faire une percée, au-delà de ses treize députés actuels et de sa place de troisième parti d’opposition, derrière le Mouvement démocratique nigérien (Moden Fa Lumana) d’Hama Amadou et le Mouvement nationale pour la société du développement (MNSD) de Seini Oumarou.

Fils de militant

Casquette rouge vissée sur le crâne, Ibrahim Yacouba a pourtant autre chose en tête. Un autre scrutin. Le même 27 décembre, il aura les yeux rivés sur la présidentielle, à laquelle il se présente pour la deuxième fois. Il y a presque cinq ans, le candidat du tout jeune MPN Kiishin Kassa avait terminé à la cinquième place, avec 4,34 % des suffrages, moins de deux points derrière l’ancien président Mahamane Ousmane, mais loin derrière Seini Oumarou (12,12 %) et Hama Amadou, en détention mais qualifié pour le second tour (17,73%). Une surprise qui avait fait de lui l’un des hommes courtisés de l’entre-deux-tours, à l’issue duquel il avait rejoint la majorité de Mahamadou Issoufou.

Militant du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir) avant de le quitter pour créer le MPN Kiishin Kassa, ministre d’Issoufou avant de démissionner et de se lancer dans l’opposition, où se situe Ibrahim Yacouba ?