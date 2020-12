Algérie-Émirats arabes unis : de l’amitié à la brouille

Sahara, Israël, Libye… les sujets de frictions entre les deux pays, proches du temps d’Abdelaziz Bouteflika et d’Ahmed Gaïd Salah, se sont multipliés ces derniers mois.

Ce n’était qu’une rumeur, mais une rumeur qui en dit long sur l’état des relations entre l’Algérie et les Émirats arabes unis (EAU). Contrairement à ce qui a été rapporté et largement commenté en novembre dernier, les Émirats n’ont pas suspendu l’octroi de visas pour les ressortissants algériens. Des informations mensongères et sans fondements, commentait le 26 novembre le ministère algérien des Affaires étrangères.

Si ce sujet est donc clos, il n’en constitue pas moins un épisode qui marque un changement notable dans les relations historiques entre Alger et cet émirat du Golfe. C’est qu’entre les deux capitales, les sujets qui fâchent se succèdent, au point que l’époque où ces relations étaient plus que cordiales semble bien éloignée. Sahara occidental, normalisation avec Israël ou encore dossier libyen, Alger et Abou Dhabi ne jouent plus la même partition sur tous ces dossiers.

à lire Quand Rabat et Abou Dhabi se rabibochent au Sahara

« Ce n’est pas une rupture, c’est une refondation des ces relations avec d’un côté l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants aux Émirats et de l’autre la disparition des figures de l’ancien régime du président Bouteflika », nuance un diplomate algérien.

Rapprochement entre Rabat et Abou Dhabi