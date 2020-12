[Analyse] Togo : du PIB « rebasé » au PND réajusté

Le 22 septembre dernier, le Togo annonçait le rebasage de son PIB, lequel a bondi du même coup de plus de 36,5 %. Une opération qui permet au pays d’adapter son plan de développement à la réalité économique et sociale, et d’accroître ses capacités d’endettement.

Avec à peine plus de 3 100 cas déclarés, dont 65 décès au 8 décembre, soit 4 cas pour 100 000 habitants, le Togo a été jusqu’à présent relativement épargné par la pandémie de Covid-19. Un miracle qui ne s’est pas produit sur le plan économique. Le gouvernement togolais a dû revoir le taux de croissance de son PIB à la baisse pour l’année 2020, à « seulement » 0,7 %, voire 0 % selon les projections publiées par le FMI en octobre. Pas si mal, certes, au regard de la récession qui frappe la plupart des économies du continent et de la planète. Mais les prévisions du Plan national de développement (PND) 2018-2022 en sont totalement bouleversées.

Aussi, à deux ans de l’échéance de ce document stratégique destiné à transformer structurellement l’économie togolaise pour « une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous, etc. », ses rédacteurs vont devoir déployer de nouveaux trésors de modélisation.

Moins de dépendance